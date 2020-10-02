Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд международных проблем.

Во время разговора президенты двух стран затронули международную повестку, включая ситуацию в Нагорном Карабахе. Также Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с распространением коронавируса, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Стороны выразили озабоченность увеличением числа заболевших COVID-19.

Кроме того, президенты проговорили дальнейшие действия по возобновлению авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения между Россией и Белоруссией.

Главы обсудили итоги VII Форума регионов стран и подчеркнули роль прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий в двусторонних отношениях. Путин и Лукашенко сошлись во мнении, что положительные результаты работы в этом направлении должны ощутить граждане.

Также в ходе телефонных переговоров были проанализированы прошедшие совместные учения «Славянское братство — 2020». Отработка действий проходила на полигоне Брестский в Белоруссии с 14 по 25 сентября.