02 марта 2024, 15:59
Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ключевые вопросы развития отношений
Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Стороны обменялись мнениями о текущей мировой обстановке и отношениях между странами.
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«Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений России и Белоруссии на основании принципов стратегического партнерства и союзничества, а также ключевые аспекты международной обстановки», — отметили в пресс-службе.
Также российский лидер поздравил Лукашенко с успешным проведением местных и парламентских выборов в республике.
В пресс-службе президента Белоруссии также добавили, что Лукашенко и Путин обсудили проблемы в работе ОДКБ, Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.
Лукашенко обещал, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, а вместе страны способны противостоять любому врагу.
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