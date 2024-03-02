Мир 02 марта 2024, 15:59 Путин и Лукашенко обсудили международную обстановку Путин и Лукашенко по телефону обсудили ключевые вопросы развития отношений РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись мнениями о текущей мировой обстановке и отношениях между странами.

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«Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений России и Белоруссии на основании принципов стратегического партнерства и союзничества, а также ключевые аспекты международной обстановки», — отметили в пресс-службе.

Также российский лидер поздравил Лукашенко с успешным проведением местных и парламентских выборов в республике.

В пресс-службе президента Белоруссии также добавили, что Лукашенко и Путин обсудили проблемы в работе ОДКБ, Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.

Лукашенко обещал, что Белоруссия всегда будет едина с Россией, а вместе страны способны противостоять любому врагу.