Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече они обсудят ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, считает доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

По словам политолога, стороны не станут обсуждать вопрос интеграции, так как есть первоочередные темы.

«Есть проблемы первоочередные, насущные, которые надо решать прямо сейчас. Очевидно, что действия Запада по поводу скандала с самолетом — это не только удар по Белоруссии. Оперативно будут совещаться по этой теме», — заявил Манойло РИА «Новости».

Он напомнил о предстоящей встрече Путина с президентом США Джо Байденом. Российский лидер может на переговорах отстаивать и интересы Белоруссии. В связи с этим эксперт предположил, что Лукашенко нуждается в посреднической помощи.

«Лукашенко будет просить о помощи, чтобы выбраться из той ситуации, в которую он попал, потому что европейские самолеты больше не летают через Белоруссию, а белорусские самолеты в Европу не пускают. Это огромные потери. Контакты с Европой всегда давали Белоруссии много доходов», — заключил Манойло.

Переговоры Путина и Лукашенко запланированы на 28 мая. Встреча лидеров двух стран пройдет в Сочи.