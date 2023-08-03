Мир 03 августа 2023, 22:11 Путин и лидеры стран Африки выступили за устранение препятствий по зерновой сделке РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин и лидеры семи стран Африки обсудили устранение санкций по экспорту российского зерна для возобновления зерновой сделки. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с российским коллегой. Об этом сообщил ТАСС.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить реализацию черноморской пакетной инициативы, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — отметили в заявлении.

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В документе также указали, что лидеры обратились к ООН с призывом принять необходимые меры по разблокировке 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в портах Евросоюза, чтобы доставить их в африканские страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти готовы сделать все необходимое для экспорта продовольствия из России в том случае, если она возобновит участие в зерновой сделке.