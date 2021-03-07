Путин и Эрдоган запустят строительство третьего блока АЭС «Аккую» в Турции

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган на следующей неделе проведут телемост. Они дадут старт строительству третьего блока АЭС «Аккую» в Турции. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, этот телемост — часть планов Путина на следующую неделю.

«Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. <…> И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

АЭС «Аккую» — это первая атомная электростанция, которая строится в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Стройка при участии Росатома началась в 2018 году. Тогда Путин поздравил турецкую сторону со знаменательным событием и поделился планами, что собирается приехать на запуск АЭС в 2023 году.

Президент добавил, что Россия готова сотрудничать с Турцией и в плане подготовки высококвалифицированных специалистов для обслуживания станции.