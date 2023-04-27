Мир 27 апреля 2023, 16:47 Путин и Эрдоган помахали друг другу рукой перед церемонией на АЭС «Аккую» Кремль: Путин и Эрдоган помахали рукой друг другу перед церемонией на АЭС «Аккую»

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Президент России Владимир Путин перед церемонией на АЭС «Аккую» по видеосвязи помахал рукой турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, получив приветствие в ответ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Торжественная церемония доставки первой партии ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» проходит 27 апреля. Путин и Эрдоган принимают участие в мероприятии по видеосвязи.

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В церемонии также участвуют генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез, гендиректор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Строительство АЭС проводил Росатом на основе договора стран, заключенного в 2010 году. Всего в эксплуатацию введут четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.

До начала церемонии Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер поблагодарил коллегу за вклад России в строительство атомного объекта.