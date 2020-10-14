Путин и Эрдоган по телефону обсудили появление боевиков в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили боевые действия в Нагорном Карабахе. В том числе обсуждалось участие боевиков с Ближнего Востока. Путин указал собеседнику, что Россия крайне обеспокоена их появлением на границе Армении и Азербайджана.

Как сообщили в Кремле, российский президент также выразил надежду, что Турция поможет решить конфликт в НКР. Путин и Эрдоган сошлись во мнении, что боевые действия следует остановить с помощью политики. Основой для этого могут стать наработки Минской группы ОБСЕ.

Президенты договорились действовать сообща по дипломатическим и военным каналам.

«Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта», — сказано в сообщении Кремля.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.