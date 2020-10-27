Путин и Эрдоган по телефону обсудили Карабах

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган по телефону обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщили в Кремле.

На сайте Кремля сказано, что с российской стороны выражена глубокая озабоченность военными действиями в Карабахе и все более масштабным вовлечением террористов с Ближнего Востока.

Российский президент сообщил Эрдогану о контактах с руководителями Азербайджана и Армении и шагах по деэскалации.

Лидеры двух стран договорились координировать ведомства и спецслужбы для решения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Условлено и далее осуществлять координацию между внешнеполитическими и оборонными ведомствами России и Турции, а также спецслужбами двух стран», — сказано на сайте Кремля.

Также стало известно, что рассмотривалась тематика взаимодействия на сирийском направлении и ливийская проблематика. Беседа состоялась по инициативе Анкары.