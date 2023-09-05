Мир 05 сентября 2023, 12:58 Путин и Эрдоган обсудили все важные вопросы на переговорах в Сочи — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин и Эрдоган достигли цели встречи в Сочи РИА «Новости»

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли цели встречи в Сочи, обсудив все важные вопросы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Подписания каких-либо документов по итогам переговоров не планируется, так как целью встречи глав государств был обмен мнениями, отметил официальный представитель Кремля. Путин и Эрдоган обсудили комплекс двусторонних отношений и региональные проблемы.

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«Цель была достигнута, состоялись очень и очень конструктивные и плодотворные переговоры», — подчеркнул Песков.

Российский и турецкий лидеры встретились в Сочи 4 сентября. Эрдоган сообщил, что Турция готова содействовать переработке зерна из РФ для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны. По его словам, запрос на помощь поступил из шести африканских государств.

Владимир Путин заявил, что возобновление зерновой сделки возможно при условии снятия ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции из России.