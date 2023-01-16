Мир 16 января 2023, 17:52 Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции Президент Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество России и Турции в сфере энергетики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Развитие сотрудничества между Россией и Турцией стало одной из главных тем телефонных переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщила пресс-служба Кремля, приоритетом лидеры назвали взаимодействие в сфере энергетики.

В ходе беседы Путин и Эрдоган обсудили поставки российского природного газа, а также создание в Турции регионального газового хаба.

Реклама

В начале января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что работы по созданию газового хаба на северо-западе страны займут около года. Он пояснил, что в Турции достаточно терминалов и возможностей, чтобы полностью реализовать этот проект.

Реклама

По словам министра, новая платформа поможет сохранить рыночные механизмы по продаже энергоносителя. Каких-либо ограничений между продавцом и покупателем власти Турции вводить не намерены.

Домнез подчеркнул, что покупателями газа на новой платформе станут страны Европы, а Турция создаст прозрачную систему сделок, выгодной для всех сторон.