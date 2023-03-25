Мир 25 марта 2023, 15:24 Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку Канцелярия Эрдогана: президент Турции провел телефонные переговоры с Путиным Пресс-служба Кремля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщили сотрудники канцелярии лидера восточной страны. Их процитировало РИА «Новости».

«В ходе переговоров президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивное отношение к продлению Черноморской зерновой инициативы», — подчеркнули они.

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Также представители ведомства отметили, что главы стран обсудили ситуацию на Украине. По словам сотрудников канцелярии турецкого президента, тот отметил важность скорейшего прекращения конфликта с помощью дипломатии.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили контакты между своими странами. Президент восточной республики предположил, что Россия и Турция могли бы сделать новые шаги в сторону развития экономического сотрудничества. В основе этого заявления Эрдогана лежит его договоренность с Путиным, достигнутая во время встречи в Сочи.

Факт переговоров подтвердили и в Кремле. По словам сотрудников российского ведомства, Эрдоган положительно отозвался о готовности РФ продлить зерновую сделку на 60 дней и поблагодарил Путина за помощь с устранением последствий землетрясений. Также главы государств обсудили возможность налаживания поставок российских стройматериалов для восстановления разрушенных объектов в Турции.