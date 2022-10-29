Путин и Эрдоган не станут обсуждать «зерновую сделку» | 360°

Мир 29 октября 2022, 21:26 Путин и Эрдоган не станут обсуждать «зерновую сделку» Представитель Кремля Песков: Путин пока не будет обсуждать с Эрдоганом «зерновую сделку» РИА "Новости"

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Разговора Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за приостановки участия России в «зерновой сделке» в ближайшее время пока нет планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

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Минобороны РФ заявило о приостановке своего участия в зерновой сделке. Такое решение приняли после атаки украинских военных на Севастополь. Целью атаки были корабли, которые обеспечивают безопасный проход сухогрузов с украинским зерном в рамках зерновой сделки.

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Россия привлечет внимание всего мирового сообщества к совершенным против нее террористическим актам в Балтийском и Черном морях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, сейчас уже прорабатываются практические шаги в связи с причастностью специалистов Великобритании к подготовке теракта.