Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган побеседуют в формате личной беседы, а затем к президентам могут присоединиться и члены делегаций.
«Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций», — приводит агентство слова Пескова.
Помимо России и Турции в саммите принимает участие Иран.
В Анкару вместе с Путиным в понедельник, 16 сентября, прилетели помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
Ранее РИА ФАН со ссылкой на заявление Ушакова сообщило, что президенты России и Турции планируют обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, в частности поставки российских ЗРК С-400.