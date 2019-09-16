Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — начали закрытые от прессы переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре. Встреча лидеров проходит на полях саммита по урегулированию ситуации в Сирии.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган побеседуют в формате личной беседы, а затем к президентам могут присоединиться и члены делегаций.

«Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций», — приводит агентство слова Пескова.

Помимо России и Турции в саммите принимает участие Иран.

В Анкару вместе с Путиным в понедельник, 16 сентября, прилетели помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Ранее РИА ФАН со ссылкой на заявление Ушакова сообщило, что президенты России и Турции планируют обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество, в частности поставки российских ЗРК С-400.