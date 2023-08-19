Мир 19 августа 2023, 09:17 Путин и Эрдоган могут встретиться в России — СМИ Sabah: президент РФ Путин может встретиться с лидером Турции Эрдоганом в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в своей стране. Об этом написало издание Sabah.

Журналисты проправительственного турецкого СМИ не назвали дату возможной встречи, однако подчеркнули ее важность, в частности, для обеспечения безопасности в Черном море, которой до этого удалось достичь с таким трудом.

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«Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — указало издание.

В начале августа Эрдоган выражал надежду на приезд Путина в Турцию. Позже, 14 августа, СМИ писали, что это может произойти уже в ближайшие дни. Указывалось также, что это будет первый с начала конфликта на Украине визит российского президента в страну, входящую в НАТО.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники писал, что встреча лидеров России и Турции может состояться 31 августа, однако место переговоров не называл.