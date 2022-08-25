Путин и делегация ЕС. Экс-глава МИД Австрии представила «время дипломатии» в виде пародии на картину Серова

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала в Twitter пародию на картину Владимира Серова «Ходоки у В. И. Ленина», где вместо ходоков — делегация Евросоюза, а вместо Ленина — российский президент Владимир Путин. Так Кнайсль представила недалекое будущее.

Подпись к картинке выполнена по-русски: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС». Под картинкой бывший министр подписала: «И однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров».

Ранее Карин Кнайсль заявила, что Европа из-за своего невежества и высокомерия оказалась на пороге политического заката и нуждается в России. По мнению бывшего дипломата, европейским странам невыгодно относиться к России как к врагу.

Очевидно, далеко не все в Австрии разделяют взгляды Кнайсль. По ее словам, еще в 2020 году ее называли на улицах «русской свиньей и русской проституткой», ей угрожали расправой. В итоге экс-министр была вынуждена уехать из страны.