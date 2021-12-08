Путин и Байден договорились о еще одних переговорах

Владимир Путин и Джо Байден по итогам онлайн-переговоров 7 декабря договорились о еще одной беседе. Об этом сообщил Life.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сроки новых переговоров пока не определены. Они пройдут тогда, когда состоятся контакты представителей Москвы и Вашингтона.

«Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным», — сказал Песков.