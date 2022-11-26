Мир 26 ноября 2022, 14:52 Путин и Алиев обсудили реализацию трехсторонних договоренностей с Арменией Президенты Путин и Алиев второй раз за неделю провели телефонной разговор РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой для разговора стал комплекс трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении. Лидеры двух стран сосредоточились на вопросах восстановления транспортных и экономических контактов на Южном Кавказе.

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Телефонный разговор Путина и Алиева стал вторым за минувшую неделю: в беседе 22 ноября президенты обсудили, как обеспечить безопасность на армяно-азербайджанской границе. В среду, 23 ноября, Путин в Ереване встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Ранее сообщалось, что Путин и Алиев обсудили договоренности по Карабаху в телефонном разговоре. В 2020 году Россия стала посредником при заключении соглашения о прекращении боевых действий на границе Армении и Азербайджана. Этой осенью в зоне конфликта произошло новое обострение.

Армяно-азербайджанские отношения стали главной темой переговоров лидеров стран ОДКБ, написал «Царьград».