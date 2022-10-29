29 октября 2022, 04:42
Путин дождался первых трещин в желании США помочь Украине — CNN
CNN: Путин дождался первых трещин в желании США помочь Украине
Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке украинских властей со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Как заявил автор статьи, первым сигналом ослабления позиции США по вопросу предоставления помощи Украине стало обращение конгрессменов-демократов к американскому лидеру Джо Байдену. В своем письме они призвали прекратить конфликт дипломатическим путем.
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«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — заявил Коллинсон.
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Он напомнил о недавних словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, пригрозившего уменьшить размер военной помощи Украине, если его партия победит на промежуточных выборах в конгресс. Обозреватель подчеркнул, что даже самый незначительный признак ослабления решимости США способен подбодрить российского лидера.
Всего обращение к Байдену подписали около 30 человек. Позже письмо отозвали конгрессмены-демократы.
США
Владимир Путин
Украина
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