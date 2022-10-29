Мир 29 октября 2022, 04:42 Путин дождался первых трещин в желании США помочь Украине — CNN CNN: Путин дождался первых трещин в желании США помочь Украине Unsplash

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке украинских властей со стороны США. Такое мнение высказал обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Как заявил автор статьи, первым сигналом ослабления позиции США по вопросу предоставления помощи Украине стало обращение конгрессменов-демократов к американскому лидеру Джо Байдену. В своем письме они призвали прекратить конфликт дипломатическим путем.

Реклама

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на Украине. И вот наконец появились первые трещины», — заявил Коллинсон.

Реклама

Он напомнил о недавних словах лидера республиканского меньшинства палаты представителей Кевина Маккарти, пригрозившего уменьшить размер военной помощи Украине, если его партия победит на промежуточных выборах в конгресс. Обозреватель подчеркнул, что даже самый незначительный признак ослабления решимости США способен подбодрить российского лидера.

Всего обращение к Байдену подписали около 30 человек. Позже письмо отозвали конгрессмены-демократы.