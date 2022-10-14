Путин допустил превращение саммитов СВМДА в региональную организацию по безопасности | 360°

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Путин допустил превращение саммитов СВМДА в региональную организацию по безопасности

Президент Путин не исключил превращения СВМДА в региональную организацию по безопасности

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СВМДА может превратиться в региональную организацию по безопасности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«Мы задавались эти вопросом, еще когда организация создавалась. Казалось что достаточно других инструментов, чтобы сверить часы по вопросам безопасности, но выясняется, что это не так. Эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона нужны и их нужно совершенствовать», — заявил Путин

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По его словам, автором инициативы в свое время был бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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«Он уже не работает в этом качестве, а сама структура живет. Казахстан предложил создать на ее основе организацию. Так же создавалась ОБСЕ. Думаю, это востребовано. Много угроз не только на европейском, но и на азиатском континенте», — добавил российских лидер.

Путин добавил, что нужно искать те инструменты, которые имеют общерегиональное значение.

Владимир Путин

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