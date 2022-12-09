09 декабря 2022, 17:12
Путин допустил использование наработок США об обезоруживающем ударе
Президент Путин заявил о возможностях использования наработок США обезоруживающего удара
Американские военные уже давно разрабатывают концепцию нанесения обезоруживающего удара по территории противника. Это запуск крылатых ракет по пунктам управления. Россия вполне может взять на вооружение эту идею. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Бишкек.
Он пояснил, что идея появилась у США после заключения договора с СССР о сокращении ракет малой и средней дальности. Он предусматривал только сокращение снарядов наземного базирования.
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«Американцы были поумнее в то время: наземные порезали, а воздушные и морского базирования оставили. Они в договор не входили. Так мы оказались безоружными. Но теперь они у нас есть. Предполагалось также использовать при помощи гиперзвуковых систем, которых у США нет, а у России есть», — рассказал Путин.
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Он добавил, что идею о нанесении обезоруживающего удара страна вполне может взять на вооружение для обеспечения собственной безопасности.
«Просто думаем над этим, никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы», — добавил Путин.
Президент напомнил, что у американцев в документах прописан превентивный удар по территории противника, а в российской стратегии речь идет только об ответе.
«То есть при ракетном нападении на нас в воздухе оказываются сотни наших ракет, которые невозможно перехватить», — пояснил глава государства.
Он подчеркнул, что головные части снарядов противника упадут на территорию России в любом случае, но от вражеской страны ничего не останется.
«Поэтому это серьезный сдерживающий фактор», — добавил Путин.
Глава государства отметил, что если недружественные страны считают возможным нанесение превентивного удара, то это серьезный повод задуматься об угрозах, которые стоят перед безопасностью России.
Ядерное оружие
Владимир Путин
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