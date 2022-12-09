Мир 09 декабря 2022, 17:12 Путин допустил использование наработок США об обезоруживающем ударе Президент Путин заявил о возможностях использования наработок США обезоруживающего удара РИА «Новости»

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Американские военные уже давно разрабатывают концепцию нанесения обезоруживающего удара по территории противника. Это запуск крылатых ракет по пунктам управления. Россия вполне может взять на вооружение эту идею. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Бишкек.

Он пояснил, что идея появилась у США после заключения договора с СССР о сокращении ракет малой и средней дальности. Он предусматривал только сокращение снарядов наземного базирования.

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«Американцы были поумнее в то время: наземные порезали, а воздушные и морского базирования оставили. Они в договор не входили. Так мы оказались безоружными. Но теперь они у нас есть. Предполагалось также использовать при помощи гиперзвуковых систем, которых у США нет, а у России есть», — рассказал Путин.

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Он добавил, что идею о нанесении обезоруживающего удара страна вполне может взять на вооружение для обеспечения собственной безопасности.

«Просто думаем над этим, никто же не стеснялся, когда говорили об этом вслух в предыдущие времена и годы», — добавил Путин.

Президент напомнил, что у американцев в документах прописан превентивный удар по территории противника, а в российской стратегии речь идет только об ответе.

«То есть при ракетном нападении на нас в воздухе оказываются сотни наших ракет, которые невозможно перехватить», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что головные части снарядов противника упадут на территорию России в любом случае, но от вражеской страны ничего не останется.

«Поэтому это серьезный сдерживающий фактор», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что если недружественные страны считают возможным нанесение превентивного удара, то это серьезный повод задуматься об угрозах, которые стоят перед безопасностью России.