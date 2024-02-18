Мир 18 февраля 2024, 12:37 Путин дал прогноз о жизнеспособности экономики Германии без газа России Путин: экономика ФРГ утратила конкурентоспособность без российского газа РИА «Новости»

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Экономика Германии способна долго существовать и развиваться без российского газа, здесь никакой катастрофы не будет. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным заявил президент Владимир Путин. Отрывок беседы опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Фундаментальные основы немецкой и европейской экономики очень серьезные, очень основательные и глубокие, просто утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность в связи с тем, что она выстроена была на относительно дешевых, хочу это подчеркнуть, российских энергоносителях», — отметил Путин.

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Причем, подчеркнул президент, даже когда они были относительно дешевыми, все равно говорили, что это слишком дорого, и боролись разными средствами глобального характера за то, чтобы еще понизить стоимость российских энергоресурсов.

«Всякие налоги экологические придумывали, что только не придумывали. Ну, пожалуйста, теперь 300 с лишним долларов за тысячу кубов [платят] и больше. Все время говорили, вот Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем, мы все даем. Самые надежные партнеры оказались турки», — подчеркнул он.