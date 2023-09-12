Мир 12 сентября 2023, 13:33 Путин дал оценку преследованию Трампа в США Путин: ситуация с Трампом в США показала гнилость системы в США White House

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Ситуация с преследованием экс-лидера США Дональда Трампа, который претендует на переизбрание, хорошо показала гнилость американской системы, а также нечестную политическую конкуренцию. Такое мнение в ходе пленарного заседания ВЭФ высказал президент России Владимир Путин.

«Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо», — заметил российский лидер.

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Он подчеркнул, что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

«Все, что происходит с Трампом, — это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое», — добавил глава государства.

Трамп занимал пост президента США в 2017–2021 годах. В настоящее время его обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Политику инкриминируют и неуплату налогов, и домогательства, и попытки использовать служебное положение для давления на должностных лиц.

Экс-лидер США обвинения отвергает. Его считают наиболее вероятным кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов на выборах в 2024 году.