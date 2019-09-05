Путин анонсировал совместное заявление Москвы и Киева по обмену заключенными

На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что переговоры по обмену заключенными вышли на финальную стадию. В скором времени Москва и Киев объявят совместное решение.

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», — прокомментировал Путин упоминание Медведчуком украинских заключенных Николая Карпюка, Станислава Клыха.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в свою очередь отметил, что на Украине люди ждут разрешения этого вопроса. Политик отметил, что переговорный процесс идет и его можно оценивать как успешный. При этом Медведчук затруднился дать ответ на вопрос, когда именно состоится обмен. По его словам, процесс завершится после того, как президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский окончательно санкционируют проведение процедуры.

Переговоры РФ и Украины по обмену заключенными близки к финалу — Путин Подробнее

После встречи Медведчук рассказал, что также обсуждал с Путиным и другие вопросы. Однако украинский политик отказался ответить, может ли освобождение от ареста свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха способствовать процессу.

«Ничего больше сказать нельзя, потому что будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Другой информации пока нет. Я думаю, что все должно быть хорошо», — резюмировал Медведчук.

Встреча Владимира Путина и Виктора Медведчука прошла на полях Восточного экономического форума.