01 сентября 2023, 17:23
Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином
Президент Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в скором времени проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. О планируемых переговорах он сообщил в ходе открытого урока «Разговор о важном» 1 сентября.
«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР [Си Цзиньпином]», — сказал глава государства.
Реклама
Точные сроки встречи Путин обозначать не стал.
Несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что президент России в октябре отправится в Китай, чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь» по по приглашению Си Цзиньпина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал на то, что осенью действительно готовятся международные поездки президента.
По словам Пескова, по понятным причинам Кремль не станет заранее оповещать о визитах президента. При этом он пообещал журналистам, что будет информировать о поездках в соответствующие сроки.
Международные отношения
Владимир Путин
Си Цзиньпин
Реклама
Реклама