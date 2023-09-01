Мир 01 сентября 2023, 17:23 Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином Президент Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что в скором времени проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. О планируемых переговорах он сообщил в ходе открытого урока «Разговор о важном» 1 сентября.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР [Си Цзиньпином]», — сказал глава государства.

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Точные сроки встречи Путин обозначать не стал.

Несколькими днями ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что президент России в октябре отправится в Китай, чтобы принять участие в форуме «Один пояс, один путь» по по приглашению Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указывал на то, что осенью действительно готовятся международные поездки президента.

По словам Пескова, по понятным причинам Кремль не станет заранее оповещать о визитах президента. При этом он пообещал журналистам, что будет информировать о поездках в соответствующие сроки.