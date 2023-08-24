24 августа 2023, 12:37
Путин анонсировал новую гуманитарную партию зерна для стран Африки
Президент Путин: Россия выделит гуманитарную помощь Африке вопреки санкциям
Страны Африки получат от России крупные партии зерна, несмотря на все препятствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС, трансляцию провело агентство WION.
«Как я и говорил, в ближайшие месяцы мы в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделим шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и бесплатно его доставим», — указал Путин.
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Он добавил, что переговоры по этим направлениям в скором времени завершатся. Глава государства указал на большое число препятствий для транспортировки зерна.
«Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят. Невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», — отметил он.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о приглашении в БРИКС шести стран, сообщил «Царьград». Новыми участниками объединения станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Африка
Владимир Путин
зерновая сделка
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