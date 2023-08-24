Мир 24 августа 2023, 12:37 Путин анонсировал новую гуманитарную партию зерна для стран Африки Президент Путин: Россия выделит гуманитарную помощь Африке вопреки санкциям РИА «Новости»

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Страны Африки получат от России крупные партии зерна, несмотря на все препятствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС, трансляцию провело агентство WION.

«Как я и говорил, в ближайшие месяцы мы в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделим шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и бесплатно его доставим», — указал Путин.

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Он добавил, что переговоры по этим направлениям в скором времени завершатся. Глава государства указал на большое число препятствий для транспортировки зерна.

«Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят. Невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», — отметил он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о приглашении в БРИКС шести стран, сообщил «Царьград». Новыми участниками объединения станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.