Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе | 360°

Мир 08 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе Читатели Daily Mail восхитились ультиматумом президента РФ Путина по поставкам газа РИА «Новости»

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Читатели британской газеты Daily Mail устроили активное обсуждение предупреждения президента России Владимира Путина перестать поставлять газ и нефть, если цены на них будут ограничены. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дело в том, что Путин — настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», — написал один из комментаторов.

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Другой читатель назвал российского лидера «мастером тактики». Также было сказано, что делать вид, будто Путин не выигрывает в этой борьбе, — это «часть плана глобализации».

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«Все это можно было бы решить за несколько недель, если бы Запад сказал Зеленскому сесть за стол переговоров. Это почти случилось в апреле. С тех пор напрасно погибли десятки тысяч человек, и Европа в смятении», — возмутился пользователь.

Припомнили также, что Россия первой предложила договор о мире и потребовала у НАТО не подходить к ее границам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия прекратит поставки нефти и газа в те страны, которые попытаются установить лимит цен на российские энергоносители. Он отметил, что сейчас государства находятся не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия.

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