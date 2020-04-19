Путаница с адресом российского посольства произошла в Праге

Власти Праги переименовали площадь Под Каштаны, где находится российское посольство, в площадь Бориса Немцова. В местных СМИ появилась информация, что дипмиссия переезжает в консульский отдел на улице Коруновачни. Российские дипломаты эту информацию опровергли.

Посольство РФ уведомили, что за ним останется адрес на Коруновачни. В российском диппредставительстве решили в дальнейшем использовать этот адрес в качестве официального, так как историческую улицу вряд ли будут переименовывать. Об этом сообщили в МИД Чехии. Переезжать никто никуда не собирается.

«Удивлены тем фактом, что внешнеполитическое ведомство Чешской Республики столь поспешно предало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание», — говорится в сообщении посольства РФ в Чехии в Facebook.

Официальным адресом российского посольства России в Чехии, как и прежде, остается адрес представительского здания дипломатической миссии.

Площадь Под Каштаны в феврале получила имя Бориса Немцова. Новый топоним появился в столице Чехии к пятой годовщине со дня убийства политика.