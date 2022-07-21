Пустые полки супермаркетов Панамы сняли на видео

В Панаме люди на себе испытали последствия роста цен на топливо. Из-за перебоев в поставках магазинные полки опустели. Видео голых прилавков RibaSmith в Коста-дель-Эсте появилось в Сети.

По всей стране с 1 июля начались акции протеста против действий властей, писало агентство EFE. Причиной митингов стал рост стоимости жизни и цен на газ. Протестующие заявили о коррупции в стране и лоббировании интересов США.

Большинство демонстраций носят мирный характер, однако полиция Панамы при подавлении беспорядков применяет слезоточивый газ.

В магазинах Нидерландов полки опустели из-за акции фермеров. Магазины крупных сетей Albert Heijn, Jumbo и Lidle лишились поставок.