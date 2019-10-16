Генсек ООН занял сторону России в вопросе невыдачи виз дипломатам Подробнее

Ранее зампостпред России при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что генсек ООН поддержал Москву в ситуации с визами США.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире», — заявил Кузьмин.

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Однако политолог Юрий Светов выразил сомнения, что слова генерального секретаря ООН будут иметь какое-то влияние. Он назвал эти заявления «пустым звуком» для США.

«В отношениях с ООН Соединенные Штаты руководствуются собственными представлениями о том, что и как надо делать — США, например, годами не платят взносы в ООН. И по этому вопросу чиновники Госдепа так же пропустят все мимо ушей. Если мы не найдем адекватного ответа, допустим, так же ущемив американских дипломатов в их действиях, они будут это продолжать. У них есть свои представления, как нужно обращаться с дипломатическими представителями других стран», — сказал политолог.