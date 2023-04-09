Мир 09 апреля 2023, 11:02 Пустой автобус насмерть сбил четырех пешеходов в Казахстане МВД: автобус без водителя насмерть сбил 4 человек в Шымкенте

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Автобус без водителя насмерть сбил четырех человек в городе Шымкенте в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

Авария произошла 8 апреля около 15:30 по московскому времени (в Казахстане было 18:30) на пересечении двух улиц в районе ТЦ «Метро». Автобус развернулся на конечной остановке, после чего водитель поставил его на ручной тормоз и вышел. Машина начала скатываться по крутому склону и сбила шестерых пешеходов на тротуаре. На месте погибли две женщины и подросток, еще одна девочка умерла в реанимации. Двое пострадавших попали в больницу.

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Следователи уже возбудили уголовное дело и назначили экспертизу, которая покажет, был ли автобус исправен. Водителя заключили в изолятор.