Мир 20 июня 2023, 15:39 «Пусть воюют». Лавров высказался о действиях НАТО на Украине Глава МИД Лавров: пусть НАТО воюет на Украине, раз блок против заморозки конфликта РИА «Новости»

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Раз НАТО выступает против заморозки украинского конфликта, значит, альянс хочет продолжения боевых действий. Такое мнение выразил в беседе с журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Если НАТО устами Столтенбега (генсек блока, — прим. ред.) в очередной раз заявляет, что против заморозки <…> конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!» — подчеркнул он.

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О действиях НАТО глава российского МИД высказался после заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ.

Ранее действия альянса охарактеризовал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ сейчас сдерживают контрнаступление не ВСУ, а именно группировки НАТО, которая просто используют украинских солдат.