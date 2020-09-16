«Пусть приобретают свои идеалы»: в КПРФ назвали кощунством слова американского художника о покупке тела Ленина

Покупка тела Ленина невозможна, а делать подобные заявления — это кощунство. Не все в этом мире покупается и продается. Так в разговоре с «360» депутат Госдумы, член КПРФ Николай Арефьев прокомментировал желание американского художника Дэвида Датуны выкупить тело Ленина.

«Выкупать тело Ленина — это никакими международными договорами не предусмотрены такие вещи. И вообще, кощунственно даже употреблять к слову „я куплю“ тело Ленина, мавзолей… Это святое для определенного круга людей в нашей стране, а может быть, даже для всей страны. Это национальное достояние, не все покупается, не все продается», — заявил Арефьев.

По мнению собеседника, даже если «они купят трех Лениных», американский империализм останется американским империализмом и все беды, которые он несет человечеству, никуда не денутся.

«Пусть приобретают какие-то свои идеалы и верят в них и воспитывают молодежь на них. <…> Он (Ленин — прим. ред.) продаже не подлежит», — подытожил депутат.

Ранее художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил, что готов собрать любую сумму, чтобы выкупить тело Ленина. Он хочет построить в Вашингтоне копию мавзолея и определить туда вождя мирового пролетариата. Художник считает, что американское общество сейчас двигается к социал-коммунистическим преобразованиям, пишет сайт телеканала «Царьград».