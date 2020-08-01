«Пусть покричат, пошумят». Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках

С таким заявлением Лукашенко выступил в Минске на рабочей встрече с главой Управделами президента Виктором Шейманом и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.

Президент поручил им позаботиться о том, чтобы на избирательных участках соблюдалась безопасность. К нему поступает информация, что «не везде у нас спокойно хотят провести выборы».

«Вы видите, что делается вокруг. Пускай покричат, пошумят. Излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить», — заявил Лукашенко.

По его словам, предвыборная агитация и вся работа должны идти согласно закону.

В связи с этим избиркомам нужно оказать любую поддержку.

«Я об этом говорил еще в начале избирательной кампании, не только Центризбиркому, но и уточнить на местах», — добавил белорусский лидер.

Помимо этого, Кочанова должна переговорить с губернаторами и уточнить у них, какая им требуется поддержка.

День выборов в Белоруссии запланирован на 9 августа. Сейчас в стране проходит избирательная кампания.