«Пусть подстригут олигархов или либералов». Слухи о причастности России к боевикам в Белоруссии назвали глупостью

Депутат и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал «360», что считает глупостью информацию о причастности России к боевикам, задержанным в Минске. Но при этом он призвал не обвинять в охоте на ведьм Лукашенко.

«Если на территории моей страны под названием Россия была бы какая-то вооруженная группа с непонятными целями, то я бы тоже разбирался», — пояснил Калашников. Он отметил, что для начала предпочел бы дождаться разбирательств по ситуации.

Также депутат сказал, что не очень понимает, что собиралась делать вооруженная группа в стране перед выборами.

«Если это чья-то провокация, то мы скоро узнаем об этом. Предполагать и в чем-то обвинять, я бы не стал», — сказал Калашников. Информацию о том, что Россия каким-то образом причастна к боевикам, депутат считает не серьезной.

«Это полная глупость. Россия всегда была лояльна и руководители наших стран находились в дружеских отношения», — отметил депутат.

Он рассказал, что между Россией и Белоруссией были споры и даже конфликты, но в этом, по мнению депутата, ничего страшного нет.

«Да, у нас были споры по газу и другим делам, но почему из этого делать трагедию? Многие с какими-то непонятными целями постоянно это дело используют. И на протяжении уже ряда лет у нас в стране пытаются обвинить Лукашенко. Я все это помню еще с Ельцина», — поделился Калашников. Он обратил внимание, что о причастности России больше всего говорят не в Белоруссии. Депутат отметил, что вооруженные люди не могут просто так пересечь границу.

«Если они это сделали и вооружились в Белоруссии, то с них нужно спросить. Если кто-то из наших группировок или политиков решил поиграть по своим правилам — пусть отвечают за это. Я уверен, что это не инициатива нашего российского государства или наших властей. Если это какие-то олигархи или либералы что-то задумали, то пусть они отвечают по полной программе, пусть их подстригут, даже если они из России», — поделился депутат. Он также уверен, что Россия только «выиграет» от того, что президентом останется Лукашенко.