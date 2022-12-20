Мир 20 декабря 2022, 14:52 «Пусть лежит в окопах». Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ за позицию по Украине Читатели Die Welt посоветовали главе МИД ФРГ отправиться в окопы на Украину РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России, что вызвало резкую критику со стороны читателей местного издания Die Welt. Участники обсуждения выразили мнение, что министр не отвечает занимаемой должности, сообщило РИА «Новости».

Один из комментаторов указал, что дипломатия не является основной сферой ответственности Бербок во внешней политике. Другой читатель заявил, что пост главы МИД должен занимать человек с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями.

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«Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня?» — возмутился другой комментатор.

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Он с иронией поинтересовался, занимает ли Бербок должность министра иностранных дел Украины. Может быть, Германия напрямую участвует в конфликте, поинтересовался пользователь, подчеркнув, что искренне не понимает происходящего.

«Катастрофа. Если она не хочет перемирия, то пусть лежит в окопах с автоматом в руках», — заметил еще один читатель.

Вместо того чтобы использовать любую возможность для прекращения огня, ФРГ только разжигает конфликт, заключили пользователи.