«Пусть Бог убережет от таких заработков». Украинцы рассказали о работе в Польше

Многие украинцы отправляются работать в Польшу в период сбора урожая. Для работников из Украины требуется лишь тест на коронавирус и разрешение на сезонную работу. Об этом сообщило агентство «Страна.ua».

Украинские специалисты составляют основную часть рабочей силы на фермах Польши. Обычно местные жители уезжают на заработки в Германию. Однако украинцы попадают под произвол нечестных работодателей. Им обещают комфортные условия проживания, комнаты на два-четыре человека. В действительности же в одной комнате могут селить по 10–20 человек.

Сами приезжие украинцы называют труд в Польше «рабским». Зачастую заработанные деньги уходят на восстановление здоровья. По словам одной украинки, ее знакомая потратила деньги на лечение аллергии и экземы на руках от химикатов.

«За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков», — заявила бывшая работница польской фермы.

Агентство по трудоустройству EWL S.A провело исследование, в ходе которого выяснило, что 31,9% украинцев пережили «недружественное отношение по поводу своей национальности», 54,9% заявили, что в Польше их «задирали» на национальной почве, 30,1% получали «сниженное вознаграждение» за работу. Часть респондентов имели трудности с поиском жилья из-за своей национальности.