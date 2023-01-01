Мир 01 января 2023, 02:16 Пуски ракет КНДР не представляли угрозы для США и союзников — командование Индо-Тихоокеанского командования ВС США: пуски ракет КНДР не представляли угрозы РИА «Новости»

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Американские военные полагают, что пуски ракет Северной Кореей не представляли непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Мы знаем о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и союзников», — отметили в командовании.

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При этом в США добавили, что Пхеньян занимается разработкой «оружия массового уничтожения», что оказывает дестабилизирующий эффект на регион. Вашингтон привержен обороне Южной Кореи и Японии, подытожили в командовании.

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Власти Японии сообщили, что в ночь на 1 января КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела 350 километров. Она упала в Японском море у побережья Корейского полуострова. При этом Сеул заявил, что на провокации КНДР последует реакция «в два раза сильнее».