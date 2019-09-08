«Пускай своей страной уже займутся»: в Крыму ответили на протест Украины из-за выборов

Украина не намерена признавать результаты местных выборов в Крыму. МИД страны выразил протест в связи с процессом голосования, заметив, что происходит нарушение украинского законодательства. На полуострове решили не обращать на это внимание.

Свое мнение на этот счет высказал РИА ФАН депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, который возглавляет комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«Пускай своей страной уже займутся, своими гражданами, экономикой. А Крым — российский, и к ним возвращаться никто не собирается. У нас проходят наши выборы — в Государственный совет Крыма, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы», — заявил парламентарий.

Если им это не нравится — это их личные проблемы. Нас они не интересуют Алексей Черняк депутат Госсовета Крыма.

Глава крымского избиркома Михаил Малышев в беседе с РИА «Новости» охарактеризовал реакцию украинского внешнеполитического ведомства как обычное явление. Позиция украинского МИД на этот счет, по его словам, Россию волновать не должна.

«Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас — это главное и определяющее. А мнение МИД Украины — это их проблемы», — подчеркнул Малышев. Угроз со стороны Киева он не опасается, поскольку «все возможные дела они уже возбудили».

Заявление украинского министерства иностранных дел было ранее опубликовано на сайте ведомства. В МИД страны выразили «решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь так называемых „местных выборов“».

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В министерстве добавили, что выборы якобы «составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права».

Единый день голосования проходит 8 сентября в регионах РФ, в том числе и в Крыму. Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведенного референдума. Тогда за то, чтобы Крым снова вошел в состав РФ проголосовали свыше 96% избирателей.

Принятое крымчанами демократичным путем решение, неоднократно отмечали в Москве, полностью соответствует международному праву. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма окончательно закрыт.