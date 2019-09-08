«Пускай своей страной уже займутся»: в Крыму ответили на протест Украины из-за выборов
Свое мнение на этот счет высказал РИА ФАН депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, который возглавляет комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму.
«Пускай своей страной уже займутся, своими гражданами, экономикой. А Крым — российский, и к ним возвращаться никто не собирается. У нас проходят наши выборы — в Государственный совет Крыма, органы местного самоуправления, городские, районные и поселковые советы», — заявил парламентарий.
Если им это не нравится — это их личные проблемы. Нас они не интересуютАлексей Чернякдепутат Госсовета Крыма.
Глава крымского избиркома Михаил Малышев в беседе с РИА «Новости» охарактеризовал реакцию украинского внешнеполитического ведомства как обычное явление. Позиция украинского МИД на этот счет, по его словам, Россию волновать не должна.
«Самое главное, чтобы эти выборы были признаны в нашей стране. Для нас — это главное и определяющее. А мнение МИД Украины — это их проблемы», — подчеркнул Малышев. Угроз со стороны Киева он не опасается, поскольку «все возможные дела они уже возбудили».
Заявление украинского министерства иностранных дел было ранее опубликовано на сайте ведомства. В МИД страны выразили «решительный протест в связи с проведением Российской Федерацией 8 сентября 2019 на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь так называемых „местных выборов“».
Украина выразила протест из-за выборов в КрымуПодробнее
В министерстве добавили, что выборы якобы «составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права».
Единый день голосования проходит 8 сентября в регионах РФ, в том числе и в Крыму. Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведенного референдума. Тогда за то, чтобы Крым снова вошел в состав РФ проголосовали свыше 96% избирателей.
Принятое крымчанами демократичным путем решение, неоднократно отмечали в Москве, полностью соответствует международному праву. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма окончательно закрыт.