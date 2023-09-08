08 сентября 2023, 15:49
«Пускай сами себя забавляют». Лавров заявил о нежелании России приобщаться к ценностям Запада
Глава МИД Лавров заявил, что России не нужны продвигаемые Западом «ценности»
Россия не стремилась к ценностям, которые западные страны продвигали на «парадах» в своих городах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике, сообщил ТАСС.
По его словам, Россия отказалась от «подтягивания» к ценностям, которые Запад хотел навязать представителям различных стран и конфессий.
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«Если они хотят православных, мусульман, буддистов, индуистов к этим ценностям подтягивать, то нам ничего этого не надо», — сообщил Лавров.
Он добавил, что европейские государства агрессивно насаждали другим странам свои взгляды.
«Пускай сами себя забавляют, а нас оставят в покое», — заключил глава МИД РФ.
Ранее Лавров похвалил Бангладеш за отстаивание своих интересов вопреки давлению со стороны Запада. Он добавил что Россия будет развивать сотрудничество со страной.
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