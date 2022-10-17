«Пускай не жалуются». Аналитик Гуреев заявил, что из-за дефицита кадров Лиз Трасс не отправят в отставку | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber «Пускай не жалуются». Аналитик Гуреев заявил, что из-за дефицита кадров Лиз Трасс не отправят в отставку Аналитик Гуреев: призыв Криспина Бланта ничего не даст, Лиз Трасс не отправят в отставку РИА «Новости»

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Парламентарии-консерваторы Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис призвали Лиз Трасс уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Однако она этого не сделает, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. Консервативная партия страдает от нехватки кадров, главу правительства просто некем заменить.

В партийной системе современной Великобритании главенствует консервативная партия. Лейбористов сместили практически со всех позиций, и на прошлых выборах они набрали небольшое количество голосов.

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Данила Гуреев отметил, что несмотря на название, британская консервативная партия является фактически либеральной. Она испытывает много внутренних трудностей. Основная связана с нехваткой кадров.

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Вот уже не первый премьер-министр Великобритании не оправдывает возложенных на него обязательств и надежд самих граждан. Поэтому происходят заявления о недоверии и прочие разговоры подобного рода Данила Гуреев Аналитик

Британское общество сегодня находится в кризисе, связанном в первую очередь с кадровым составом. Причем не только в руководстве Великобритании, но и на ступень ниже — примерно та же ситуация с министрами, региональными представителями и другими постами.

Фактически сегодня у Великобритании нет даже гипотетической возможности назначить на должность премьер-министра кого-то достойного. Британцы уже столкнулись с этой проблемой, когда за неэффективность отправили в отставку Бориса Джонсона. Нужно было срочно находить нового кандидата, но никого не было в прямом смысле этого слова.

«Не стоит ждать ухода Лиз Трасс по одной простой причине — они не найдут никакой замены. Если бы был какой-то хотя бы маломальский кандидат, который подходил бы на должность премьер-министра, был бы хотя бы близок к Черчиллю, его бы уже поставили. А так нет, и мы не увидим в ближайшей перспективе. Поэтому пускай не жалуются, Лиз Трасс для англичан еще хороший кандидат», — сказал он.

Лиз Трасс выбрали как самого удобного из возможных кандидатов, считает аналитик. На пост премьер-министра нужно было поставить результативного политика, говорящего о серьезных вещах, имеющего хоть какую-то популярность внутри английского общества

Лиз Трасс на тот момент действительно подходила по всем параметрам. В первую очередь, она была выгодна тем, что была покорна. Она следовала линии партии, и шаг влево, шаг вправо для нее самой был каким-то внутренним барьером. Но выяснилось, что она больше ничего интересного собой не представляет Данила Гуреев Аналитик

Она не результативная, не эффективная, не самый интеллектуальный человек. Появились разговоры о том, что Лиз Трасс должна уйти, но на ее место некого предложить. В английской политической элите сегодня нет никого, кто по-настоящему мог бы руководить страной.

К тому же новый король, имея всю полноту власти, лишь подливает масла в огонь. Карл III, по словам аналитика, обижен на ситуацию. Ему не нравится отношение английского истеблишмента, который уверен — он ненадолго задержится.

«Он пытается доказать, что является все-таки действующим политиком, королем, и к его мнению нужно прислушиваться. А истеблишменту внутренние волнения не нужны», — сказал политолог.

Британские парламентарии из консервативной партии публично заявили, что Лиз Трасс должна покинуть свой пост. Первым высказался Криспин Блант. В интервью Channel 4 он заявил, что партией также должны руководить другие люди, а именно тандем из ее соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонта и нынешнего министра финансов Джереми Ханта.

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