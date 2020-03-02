Пуск ракет КНДР у границ Приморья объяснили

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две ракеты малой дальности. Пуски снарядов назвали продолжающимися учениями. При этом Южная Корея и США расследуют обстоятельства пусков.

Как пишет агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски ракет произошли днем 2 марта. Снаряды запустили из района порта Вонсан в Северной Корее.

«Мы полагаем, что это продолжаются прошедшие 28 февраля объединенные ударные учения. В этот раз максимальная дальность полета ракет (КНДР) составила около 240 километров, высота около 35 километров», — сказано в сообщении.

Ранее в Южной Корее сообщили, что военные КНДР запустили два «неопознанных снаряда». Сначала более точной информации о ракетах не было, поэтому южнокорейские военные поддерживали боевую готовность.

До этого КНДР запускала ракеты 28 ноября 2019 года. Они пролетели порядка 380 километров на высоте 97 километров. Всего за прошлый год Северная Корея испытала 13 ракет и снарядов. Эти запуски в ООН назвали нарушением резолюции Совета безопасности.