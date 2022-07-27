Пушкова развеселило уточнение гендерной принадлежности вице-президента США

Недавно вице-президент США Камала Харрис во время выступления уточнила свой пол и принадлежащие ей местоимения. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале написал, что это самое внятное заявление за весь период работы политика на этом посту.

«Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — „она“ и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США, — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ», — сказал он.

Ранее Харрис сказала, что ежедневные беременности женщин — серьезная проблема. Она сообщила об этом на той же встрече, на которой обозначила свой пол и принадлежащие ей местоимения. Мероприятие было посвящено теме абортов. Слова Харрис процитировал RT.

«Послушайте, женщины беременеют в Америке каждый день, и это серьезная проблема», — сказала она.

Харрис отметила, что власти должны быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства и вернуть меры, которые могли бы предотвратить усугубление ситуации в будущем, особенно после отмены права на аборты.