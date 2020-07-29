Пушков заявил о желании западных стран «захватить» власть в Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале написал, что страны Запада желают «захватить» власть в Белоруссии.
Ранее журналисты The Times назвали Лукашенко недемократичным руководителем. Они отметили, что он периодически делает из Белоруссии посмешище.
В комментарии к статье Пушков заявил, что Запад скрывает «нетерпеливое желание» скорейшего провала политика на выборах главы государства, информирует сайт «Утро.ру».
«„Западная карта“ минских стратегов изъята из их рук самим Западом», — подчеркнул сенатор.
Президентские выборы состоятся в Белоруссии 9 августа. В настоящий момент проходит период предвыборной агитации. Он продлится до 8 августа включительно. Зарегистрированы пять кандидатов, включая Лукашенко.