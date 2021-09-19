Пушков заявил о прозрении Франции в отношении США и Австралии

После расторжения контракта на поставку подлодок Франция «открыла для себя что-то новое» в отношении США и Австралии. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Иными словами, в Париже знают цену обязательствам Лондона и не обольщаются на его счет. А вот насчет США и Австралии они открывают для себя что-то новое», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что европейцы сначала удивлялись экс-президенту США Дональду Трампу. Они надеялись, что при новом лидере Джо Байдене в трансатлантические отношения вернутся старые добрые времена.

«Не вернутся: времена другие, США другие, у них другие задачи и приоритеты в изменившемся мире», — заключил сенатор.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в отношениях Парижа и Вашингтона наступил кризис. Причиной стало новое партнерство в области обороны и безопасности между США, Австралией и Великобританией. После появления альянса AUKUS Австралия расторгла договор с Францией о строительстве подлодок. Сумма сделки составляла 56 миллиардов евро.