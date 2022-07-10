Пушков заявил о переоценке Западом своих сил по поддержке Украины

Лидеры западных стран, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Обещая оказать Киеву столько поддержки, сколько стране потребуется, западные лидеры гонятся за внешним эффектом, написал Пушков в своем Telegram-канале.

При этом, как утверждает сенатор, они переоценивают как ресурсы для помощи Киеву, так и способность вынести «бремя собственных санкционных мер в ущерб интересам и нуждам своих стран».

Пушков напомнил, как Борис Джонсон, который несколькими днями ранее ушел с поста премьер-министра Великобритании, хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов», отметило ИА Nation News.

«Это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — написал Пушков.

До этого Пушков заявил, что Германия ошибочно считает, что вопрос запуска «Северного потока — 2» зависит только от решения властей страны. Член Совфеда напомнил, что они забывают, что наполнение трубопровода идет из России.