Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Украинские политики и идеологи не смогут жить без России, потому что смысл существования этой страны состоит в том, чтобы доказывать свою суверенность относительно российского государства. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Он с иронией ответил на высказывание украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что в случае вымышленного «вторжения» Киев окажется под угрозой.

«Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как относительно России. Слишком мощная геополитическая данность нависает с севера. Украина не нужна этой данности как часть своей территории — собственной достаточно», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по информационной политике.

По его мнению, украинским чиновникам станет скучно, если не будет соседней страны, на которую можно постоянно жаловаться всему миру. Он задался вопросом, под каким предлогом тогда можно будет проситься в НАТО и за счет чего утверждать свою виртуальную «суверенность», если не за счет России.

Также сенатор предположил, что наша страна вполне сможет жить без Украины, хотя противоположное вряд ли можно сказать про соседнее государство.

«Она не критична для существования России», — отметил Пушков.