Пушков заявил о неслучайности появления эсминца ВМС США в Черном море

Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря в преддверии переговоров Байдена и Путина. Сенатор Алексей Пушков связал такой шаг с желанием американской администрации дать «жесткий сигнал» Москве.

Пушков отметил, что американский эсминец «Лабун» появился в Черном море за три дня до встречи президентов США и России в Женеве.

«Не иначе как чтобы морально поддержать Байдена накануне переговоров. Случайности здесь нет: это дополнительный способ дать понять Москве, что у Байдена заготовлен „жесткий сигнал“ для Путина», — написал сенатор в Twitter.

Шестой флот ВМС США 11 июня сообщил, что ракетный эсминец «Лабун» выдвинулся в Черное море. Американские военные заявили, что экипаж корабля будет заниматься проведением операций по обеспечению безопасности на море в регионе. За эсминцем стали следить силы Черноморского флота.

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пройдут 16 июня в Женеве. Встреча станет первой момента вступления Байдена в новую должность. Площадкой для обсуждения вопросов станет вилла Ла Гранж.