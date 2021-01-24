Пушков заявил о нарастающем разочаровании американцев в команде Байдена

Жители США все больше будут разочаровываться в работе администрации нового президента страны Джо Байдена. Власть сменилась на фоне раскола интересов общества, заявил сенатор Алексей Пушков.

«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», — написал Пушков в Telegram.

Своим постом сенатор прокомментировал сообщение одного из Telegram-каналов, где приводилось заявление международного союза рабочих Северной Америки. В своем обращении американцы раскритиковали администрацию Байдена за отмену разрешения на строительство трубопровода Keystone XL.

«Первый день его президентства является оскорбительным и разочаровывающим для тысяч трудолюбивых членов LIUNA, которые потеряют хорошо оплачиваемую работу», — отметили в организации.

Демократ Джо Байден победил на выборах президента США, обойдя Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Инаугурация нового лидера страны состоялась 22 января.