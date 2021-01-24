Пушков заявил о нарастающем разочаровании американцев в команде Байдена
«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», — написал Пушков в Telegram.
Своим постом сенатор прокомментировал сообщение одного из Telegram-каналов, где приводилось заявление международного союза рабочих Северной Америки. В своем обращении американцы раскритиковали администрацию Байдена за отмену разрешения на строительство трубопровода Keystone XL.
«Первый день его президентства является оскорбительным и разочаровывающим для тысяч трудолюбивых членов LIUNA, которые потеряют хорошо оплачиваемую работу», — отметили в организации.
Демократ Джо Байден победил на выборах президента США, обойдя Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Инаугурация нового лидера страны состоялась 22 января.