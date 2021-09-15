Пушков заявил, что Россия стала лучшим союзником для Дамаска, чем США для Кабула

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал встречу сирийского президента Башара Асада с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«Россия оказалась куда более надежным союзником для Дамаска, чем США для Кабула. В отличие от ставленника США, экс-президента Афганистана Гани, бежавшего две недели назад из Кабула, глава Сирии Башар Асад прилетает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным», — отметил политик.

Он отметил, что сирийский политик чувствует себя уверенно на посту президента.