Мир 15 декабря 2022, 03:30 Пушков заявил, что Запад может удержать мировое господство при помощи неоколониализма

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Сенатор Алексей Пушков считает, что неоколониализм — единственный вариант, который поможет Западу удерживать мировое господство. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, «вытеснение центров мощи западного мира» уже постепенно происходит. Но шанс удержать позиции у США и Европы еще есть.

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«По сути, речь идет о неоколониализме нового типа — информационно-идеологическом, при котором Запад будет осуществлять свое господство качественно новым методами», — уточнил Пушков.

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